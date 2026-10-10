ERM 2026: JEE anula votación municipal en un distrito tras incidentes que afectaron más de 20 mesas

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró la nulidad de todo el proceso electoral municipal realizado el domingo 4 de octubre uno de los distritos del país, debido a los disturbios que ocasionaron daños en ánforas, actas y mesas de sufragio durante la jornada de votación.

JEE anula votación municipal en Morropón

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 811-2026, que establece que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón declaró la nulidad de todo el proceso electoral realizado el domingo 4 de octubre en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, región Piura por la destrucción del material electoral y la ruptura de la cadena de custodia.

Dicha medida impide reconstruir de manera confiable los resultados de las 23 mesas de sufragio instaladas en la institución educativa José Carlos Mariátegui, donde ocurrieron los incidentes.

Resolución N.° 811-2026

Según el documento, las condiciones en las que quedó el material electoral no permiten garantizar la integridad de los resultados emitidos por los ciudadanos. Por este motivo, el organismo electoral determinó que no existen garantías suficientes para validar la votación realizada en el distrito piurano.

Asimismo, el JEE de Morropón desestimó el pedido de reconteo de votos presentado por una de las organizaciones políticas que participó en el proceso electoral. La decisión se sustenta en la imposibilidad de verificar de forma confiable los resultados tras los daños registrados durante los disturbios.

Informe reportó incidentes en local de votación

La resolución también toma en cuenta un informe de fiscalización electoral que da cuenta de los hechos ocurridos en el local de votación. Según dicho documento, una persona vinculada a una de las organizaciones políticas participantes ingresó al establecimiento y solicitó a los personeros que se retiraran.

Posteriormente, se produjeron los disturbios que derivaron en la destrucción del material electoral y afectaron el normal desarrollo del proceso. Estos hechos comprometieron la conservación de las actas y demás documentos necesarios para verificar los resultados de la votación.

Fiscalía investiga los hechos en Piura

Ante lo ocurrido, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar las responsabilidades por los incidentes registrados en San Juan de Bigote.

Las diligencias buscan esclarecer cómo se produjeron los disturbios, quiénes participaron y qué circunstancias llevaron a la destrucción del material electoral.

Finalmente, la nulidad del proceso deja sin efecto los resultados de la jornada electoral del 4 de octubre en este distrito de la provincia de Morropón. Cualquier decisión sobre un eventual nueva actividad deberá sujetarse a las disposiciones de las autoridades electorales competentes.