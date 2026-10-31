ERM 2026: resultados de ONPE al 99.989%, ¿cuántas actas falta contabilizar?

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A casi un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los resultados de ONPE siguen teniendo actualizaciones constantes y se ubican al 99.989%, ubicando al partido Renovación Popular liderando la contienda electoral.

Resultados de ONPE al 99.989%

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance del 99.989 % en la contabilización de actas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Según el reporte actualizado al 31 de octubre de 2026, a las 8:35:27 p. m., de un total de 26,351 actas, se han contabilizado 26,348, mientras que tres se encuentran pendientes de envío al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con la información publicada en la plataforma electoral, no hay actas pendientes de contabilización. Sin embargo, las tres actas restantes todavía deben ser enviadas al JNE para completar el proceso de transmisión de la documentación electoral.

Actualización de la web de la ONPE

¿Cómo figuran los resultados hasta el momento?

En cuanto a los resultados por organizaciones políticas en Lima, Renovación Popular encabeza el gráfico con el 27.685 % de los votos registrados. En segundo lugar se ubica Avanza País, con el 26.810 %, lo que representa una diferencia de 0.875 puntos porcentuales entre ambas agrupaciones.

En la tercera posición aparece el Partido Somos Perú, que alcanza el 15.089 %. Más atrás se encuentra Podemos Perú, con el 8.022 %, seguido de Alianza para el Progreso, que registra el 4.347 %.

Asimismo, los porcentajes corresponden a los resultados mostrados en el reporte de la ONPE para el ámbito seleccionado en la plataforma. Por ello, las cifras presentadas corresponden a Lima y la próxima autoridad que llegará al sillón municipal.

Dicho avance del 99.989 % indica que el organismo electoral se encuentra prácticamente al cierre de la contabilización de las actas. No obstante, el envío de las tres actas restantes al JNE constituye un paso pendiente dentro del procedimiento.

Cabe precisar que la contabilización de actas y la resolución de posibles observaciones electorales son etapas distintas. Las actas que pudieran ser observadas deben seguir el procedimiento correspondiente antes de que se determine su resultado definitivo, de acuerdo con las competencias de las autoridades electorales.

Finalmente, con 26,348 actas contabilizadas de un total de 26,351, la ONPE reporta un avance casi total. Por ahora, quedan tres actas por enviar al JNE, mientras la ciudadanía puede consultar las actualizaciones oficiales para conocer la evolución de los resultados y el cierre del proceso electoral.