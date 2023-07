Lambayeque: Advierten falta de presupuesto para actividades de fortalecimiento con la población y luchar contra la inseguridad

En entrevista a Exitosa, el consejero regional de Lambayeque, Juan Pablo Horna, indicó que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana no tiene presupuesto para realizar actividades de fortalecimiento con la población y así luchar contra la inseguridad ciudadana.

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la autoridad dijo que no han asignado "un solo sol" para estas prácticas, aunque sí para proyectos, puntualmente dos.

"No han asignado un solo sol para este tipo de actividades, por lo tanto ya no podemos hablar, porque el Comité de Regional Seguridad Ciudadana no tiene presupuesto, sí tiene presupuesto para proyectos", dijo a nuestro medio.