¡Lamentable! Joven peruano agrede a mujer trans en un metro de Barcelona en España

Un lamentable hecho ocurrió en España. Un joven peruano agredió físicamente a una mujer trans en el interior de un metro de Barcelona el último fin de semana. El connacional fue grabado por los presentes mientras golpeaba a la ciudadana española y fue duramente criticado en redes sociales.

Las pasajeros del metro grabaron este difícil episodio una vez ya había iniciado. Así, las imágenes difundidas muestran al joven peruano golpeando a la mujer trans, quien, pese a que intentaba defenderse, no conseguía escapar de los golpes de nuestro connacional.

Los presentes entregaron su versión de los hechos e indicaron que el joven peruano habría atacado a la ciudadana española repentinamente. Según contaron, la víctima había ingresado llorando al metro, conducta por la cual habría sido recriminada por el agresor. De hecho, relatan que primero la agredió verbalmente con gritos e insultos.

Tras estos actos, la mujer trans le habría pedido que se detenga, pues le increpaba, amenazaba e insultaba por supuestamente hacer el ridículo. Sin embargo, nuestro compatriota se acercó aún más, generando que la pasajera quiera salir del lugar. Allí fue cuando inició la lamentable agresión.

Según el agresor de esta escena, identificado bajo el nombre de Rodrigo Anton Tambini, las críticas en su contra son desmesuradas, ya que sostiene que no cometió ningún hecho de transfobia. Incluso, afirma que el solo actuó en defensa propia, pues habría sido la mujer quien empezó a agredirlo primero.

"Yo simplemente me acerco y le digo: 'Escúchame, qué tal, ¿todo bien?', a lo que esta persona agarra y me tira un puñete en la cara. Ahí, yo le digo 'Tranquilo', me vuelve a pegar y es ahí donde yo decido defenderme. Ahí se inicia la grabación", declaró en el video difundido por Panamericana.