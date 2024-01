¡Lima es un horno! Estos son los distritos que soportan temperatura cercana a los 31 grados

14/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La temperatura en Lima está registrando niveles alarmantes durante los últimos días. El calor que se siente en la ciudad costera es insoportable para muchas personas y esto se debe a que varios distritos registran temperatura cercana a los 31 grados.

Senamhi informó que ayer 13 de enero a mediodía, se registraron fuertes temperaturas en diversos distritos de Lima Norte y Lima Este. De acuerdo con el reporte de la entidad la capital peruana alcanzó temperaturas cercanas a los 31 grados en el distrito de puente piedra, específicamente 30.6 grados

Sin embargo, el calor sofocante no es solo en ese distrito, ya que el Lima Norte está siendo afectada por altas temperaturas en general, como el caso de Ancón y Carabayllo, lugares que han registrado topes de 29 grados, mientras que en Lima Este, distritos como San Juan de Lurigancho y La Molina registraron temperaturas similares.

A continuación, se presenta un registro de los distritos limeños que vienen soportando altas temperaturas específicamente al mediodía: San Martín de Porres,26 grados; Jesús María, 26 grados; San Borja, 27 grados; Villa María del triunfo, 28 grados; Santa Anita, 28 grados; Chorrillos, 26 grados.

Senamhi pronosticó altas temperaturas para este verano

En entrevista con Exitosa, la ingeniera y vocera de Enfen, Rina Gabriel, informó como el Fenómeno El Niño afectará las condiciones climáticas en la costa del país durante el 2024. Según precisó, el evento meteorológico provocaría que el verano presente temperaturas por encima de lo normal.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, la especialista explicó que este fenómeno no sería de magnitud fuerte; por lo que, no se alcanzarían los registros del último año. Sin embargo, indicó que esto no impediría que se reporten temperaturas arriba del promedio.

"¿(El verano 2024) más caluroso que este 2023' No tanto, pero sí más caluroso que un verano normal", declaró para nuestro medio.

Ante este escenario, el Senamhi recomienda a la población usar protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las visitas a las playas.

El especialista señaló que es crucial mantenerse informado sobre las actualizaciones climáticas. Esto debido a que el pronóstico indica que la zona norte del país podría experimentar excesos de lluvia, mientras que el sur, específicamente Puno, podría recibir precipitaciones pero no en cantidades suficientes para compensar las deficiencias del año pasado.

Es así que, Lima viene soportando altas temperaturas durante los últimos días, siendo Puente Piedra el distrito el único donde se registró casi 31 grados.