Oleajes anómalos en Perú: ¡Atención! Playas de La Punta estarán cerradas hasta el lunes 8 de enero

El alcalde de La Punta, Ramón Garay, informó que las playas del distrito estarán cerradas hasta el lunes 8 de enero ante la ocurrencia de oleajes anómalos en los últimos días.

En declaraciones para Andina, el burgoamestre indicó que, por precaución, el municipio decidió cerrar las playas desde el pasado jueves 4 y viernes 5 de enero. También, apuntó que realizarán una desinfección de la zona.

Asimismo, Garay León manifestó que las medidas preventivas se han implementado de forma correcta, concentrándose en áreas como la plaza Torre de la Merced, la zona de Moore y Sáenz Peña.

En esa misma línea, el alcalde de La Punta sostuvo que la población del distrito está acostumbrada a estos fuertes oleajes, no obstante, precisó que en esta ocasión han sido algo más intensos, por lo que están tomando mayores cuidados.

"Las personas no pueden arriesgarse a meterse al mar porque es una braveza de olas de tres o cuatro metros, las cuales están golpeando hacia la orilla; entonces recomendamos no ingresar al mar, pueden venir a visitar los restaurantes y pasear; pero entrar a la playa, no", subrayó.