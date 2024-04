Lurín: ¡Terrible! Niños sufren quemaduras de gravedad por fogata improvisada en sesión de fotos

26/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una negligencia durante una sesión de fotos en una playa de Lurín culminó con dos niños con quemaduras de gravedad, uno de ellos internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La tragedia se suscitó cuando se improvisó una fogata que era prendida utilizando ron de quemar.

El lamentable hecho ocurrió el miércoles 24 de abril en la playa Arica, donde padres y madres de familia asistieron con sus hijos para que se les tomen instantáneas con motivos de su anuario de promoción.

La tragedia

Como muestran las imágenes, una mujer presuntamente vinculada a la productora se acercaba a la escena con una botella de ron de quemar para prender la fogata, que era rodeada por varios menores de edad. Sin embargo, al momento de encenderla, el fuego alcanzó a la mujer y a otros dos niños que se encontraban cerca.

Entre los afectados se encontraba Lucianito, quien se llevó la peor parte, puesto que las llamas alcanzaron su rostro y fue socorrido con arena por los trabajadores de la productora. El menor ahora se encuentra internado en UCI en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja con quemaduras de segundo y tercer grado.

"No podemos creer que una sesión fotográfica de 390 soles, le haya destruido la vida a mi hijo [...] En eso viene la señora que trabaja directamente para el estudio fotográfico y ella echa ron de quemar directo al fuego, en ese poquito fuego que había ahí y se propagó a la botella haciendo que esta explote, ahí es donde le cae en la cara a mi hijo", mencionó un padre de familia a América Noticias.

No hay responsables

En llamado con el referido medio, Juan José Chang, dueño de la productora, indicó que la mujer acusada no trabaja con ellos. "No trabaja con nosotros, ella estuvo ahí como mamita, siempre está apoyando a los niños porque siempre entra una que es parte del comité", reiteró.

Cabe destacar que la acusada como responsable del accidente se pronunció y contó su verdad: "Para que salga la grabación y cada vez que se apagaba por el aire de la playa, yo me acercaba para que vuelva a incendiar, todo fue indicación del señor Chang [...] Yo he trabajado unas semanas antes con la sesión de fotos, tengo los pagos que me hace, él me dijo que necesitaba a una persona de confianza".

En resumen, una sesión de fotos que debía ser un bonito recuerdo de promoción culminó con dos niños heridos que sufrieron graves quemaduras tras una improvisada fogata en la playa de Lurín.