"Me he enterado por ustedes": Sedapal recién supo de marcha por el agua tras pregunta de Exitosa

Desde La Atarjea, el presidente de directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal), Jorge Gómez, indicó que no tenía conocimiento de la marcha por el agua en Lima Norte hasta que fue consultado por Exitosa. No obstante, el representante de la entidad estatal aseguró que no existe riesgo de que Lima y Callao se queden sin agua, frente a la alerta de 'estrés hídrico'.

Sedapal no estaba al tanto de protesta

En declaraciones para Exitosa, Gómez fue consultado por la protesta realizada este jueves 7 de noviembre, en donde un gran número de ciudadanos se movilizó para exigir el término de un proyecto en el distrito de Carabayllo. No obstante, el representante de Sedapal reveló que no estuvo al tanto de esta marcha, por lo que recibió la noticia a través de este medio.

"En lo que corresponde a Sedapal, nuestro rol es captar y distribuir agua. Me he enterado por ustedes que hay una marcha, que ellos están pidiendo ampliaciones de redes. En lo que respecta a Sedapal, las ampliaciones que tenemos y están a nuestro cargo, se está cumpliendo de acuerdo a los procedimientos y de acuerdo al cronograma. Mas no tengo entendido de qué proyecto es esto", sentenció

Aseguró que Lima y Callao tendrán agua

Por otro lado, ante la consulta por una posible presencia de 'estrés hídrico' en la capital, Jorge Gómez sugirió que esto es poco probable, debido a que cuentan con una gran capacidad en su almacenamiento de La Atarjea, en el distrito del Agustino. En tal sentido, aseguró que su capacidad máxima alcanza los 331 millones de metros cúbicos (m3), y que esta sería más que suficiente.

"En estos momentos, tenemos 200 millones de m3, que es natural. En época de estiaje descargamos a los afluyentes que es el río Rímac, y que llega hasta acá y lo captamos. Pero desde el primero de noviembre hemos tenido lluvias regulares que nos va a permitir llenar nuestros estanques y llegar a 331 millones nuevamente", enfatizó.

Además, reveló que, como plan de contingencia, cuentan con 431 pozos en Lima y Callao. "Si tuviéramos un problema de que no halla lluvias, podamos usar este líquido elemento hoy en día", señaló al respecto.

Protestas por licitación de Sedapal

Este 7 de noviembre, un gran número de ciudadanos de Carabayllo protestaron por la carretera Panamericana Norte, bloqueando el paso a diversos vehículos. Los vecinos del distrito indicaron que se dirigían a la PCM, a fin de exigir por agua y desagüe adecuados, lo que piden desde hace más de 20 años.

Tal situación no era conocida por Sedapal, hasta que Exitosa consultó a su presidente de directorio respecto a la protesta. "Me he enterado por ustedes", manifestó.