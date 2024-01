Menor fue mordido por un perro en los testículos en VES: Denuncian que dueña del can no se hace responsable

Una madre de familia está viviendo horas difíciles en el distrito de Villa El Salvador (VES): su hijo, un menor de tan solo 12 años, ha sido mordido por un perro pitbull en los testículos.

El hecho tuvo lugar el último miércoles, cuando la víctima fue sorprendida por este can y sufrió una herida con una entrada de aproximadamente diez centímetros en la zona genital.

A día de hoy, la mamá del menor, Valersy Arias, indica que su hijo no puede caminar pese a que ya habría sido atendido en el hospital.

"A mi hijo, un perro pitbull le ha atacado en la zona de los genitales, produciéndole una entrada de casi diez centímetros. Me siento desesperada porque mi hijo está sin poder caminar, a pesar de que lo han atendido en el hospital", declaró para nuestro medio.

Asimismo, la madre de la víctima ha denunciado que la dueña del pitbull, Katherine Garriazo, no querría hacerse responsable por los daños generados por su mascota.

Según sus propias declaraciones, la mujer se está desentendiendo de la situación y no atendería su pedido de ayuda para solventar los gastos de los medicamentos y pasajes que necesita el menor de 12 años.

"No tengo ninguna ayuda de parte de la dueña de este animal, de la señora... . Esta mujer se está haciendo la desentendida totalmente con mi hijo. Estoy desesperada porque no tengo para comprar los medicamentos ni los pasajes. Mi hijo tiene que ir al hospital a recibir la vacuna antirrábica y hasta ahora no lo están recibiendo", agregó.