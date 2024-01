Abuelito vende pan para mantener a sus nietas tras la muerte de su hijo y nuera: "Su motor y motivo"

22/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un abuelito demostró que a pesar de la edad, no dudará en trabajar vendiendo pan para sacar adelante a sus nietas, ya que el padre de ellas (su hijo) y la madre fallecieron en un terrible accidente.

Muchas personas se ven obligadas a salir a las calles para trabajar y conseguir dinero para poder solventar sus gastos y ayudar en casa, para la educación de sus hijos y que no les falte nada.

Abuelito ayuda a sus nietas

En el material audiovisual, de dos minutos y seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Alfredo Solares se percata de la presencia de un adulto mayor que está parado en una esquina vendiendo pan integral, quinua, cebada, sésamo y chía saludable en una pequeña carreta, con su respectivo uniforme.

Alfredo se acerca a él y le pregunta el motivo por el cual aún trabaja a pesar de su avanzada edad, ya que normalmente debería estar descansando en su casa, quedando sorprendido con la insólita respuesta.

"Tengo 75 años. Tengo tres nietas huerfanitas. Mi hijo y mi nuera murieron en un accidente, yo mantengo a las tres. Las vi a mis nietitas y dije ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar, yo puedo trabajar", se escucha decir al abuelito en el clip, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 13 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al abuelito por no olvidarse de sus nietas y no dejarlas abandonadas en un momento tan crucial en sus vidas, tras la pérdida de sus padres.

Aplaudido por todos

"Cuando tenga dinero no diré nada, pero habrá señales", "lloré de ver la sonrisa del abuelito", "por favor, los que vivan por ahí y vean al abuelito, cómprenle", "esa sonrisa, es quizás una de las más bellas que he visto en muchísimo tiempo. Esa felicidad no tiene precio, como la labor que hace por sus nietas", "se lo admira, un buen gesto de humanidad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un abuelito vende panes en las calles de Bolivia para sacar adelante a sus nietas porque los padres de las tres menores murieron en un accidente.