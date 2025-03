Menores son raptados por la familia de su padre para ser alejados de la madre: Este es el impactante caso

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Jheydy Landa Ponce se quebró al dar detalles de la situación de sus menores hijos, quienes fueron raptados por la familia paterna. Además, la madre de familia pide apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para recuperarlos.

Madre se quiebra al revelar que sus hijos fueron raptados

Durante la conversación en 'Exitosa Te Escucha', Jheydy Landa, quien llegó desde La Oroya a Lima relató que quedaron en forma verbal con el padre de sus dos menores hijos que podía llevarlos a la capital para que pasen tiempo con él; sin embargo, quedó angustiada al descubrir que la familia del hombre, precisamente, una de las tías la denunció por presunto abandono.

La madre de familia se quebró al detallar que no podía explicar a los pequeños, uno de 12 años que tiene trastorno del espectro autista (TEA) y el otro de 5 años, que sus tías y tíos paternos cuentan con denuncias cuando estos le pedían insistentemente pasar sus vacaciones con su padre llamado Fernando y sus primos. Es así como llama al progenitor de los menores y le informa el pedido de los niños.

También denunció que el padre no le da dinero para el cuidado de los menores, además de que nunca le pidió un régimen de visitas para ir a visitarlos.

"Nunca lo pidió porque no le nace, no querrá. Siempre le dije pide régimen de visitas para que vengas a ver a Luigui, mi hijo mayor (...) 'El dinero todavía no es necesario. Mi hijo no es un trofeo para decirte, pagas la pensión y lo ves' le dije, 'ven a verlo', siempre se lo pedí", agregó.

Tías paternas alejaron a los menores de su madre

Jheydy Landa señaló que al llegar a Lima con sus dos hijos, las tías paternas la recibieron sonrientes en la puerta de la casa sin ningún reclamo alguno. Se mantenía en constante comunicación telefónica con los menores para saber cómo estaban, pero al retornar para recogerlos y volver a La Oroya, se lleva la desagradable sorpresa de que la señora Yilda Promicia Colque Quispe la había denunciado por abandono.

Reveló en Exitosa que esta mujer junto a su sobrina la agredieron para llevarse a los menores al interior de un auto. Jheydy trató de impedir esta situación y en medio del jaloneo, un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) la empujó a la pared, a pesar de los gritos de sus hijos de regresar a sus brazos.

"Yo jalo para mi hijo. El Policía agarró y me arrinconó a la pared. Me los arrancharon. Como vez, mi hijo pequeño grita, él no se quería despegar de mí. Ella (la tía) lo jaloneó y lo encerró en un cuarto. Mi hijo mayor, que es autista, se veía triste", expresó entre lágrimas por no tener a sus hijos.

Madre revela videos del instante en que le arrebatan a sus menores hijos.

Madre pide ayuda del MIMP para recuperar a sus hijos

En medio del dolor que vive, la madre de familia hizo un llamado a las autoridades, en especial a la ministra de la Mujer y a la Inspectoría que pidan las cámaras de la UPE para poder recuperar a sus hijos, que reitera nunca los abandonó, tal como afirman los familiares de su expareja.

"Que inspeccionen todo lo que han tramado en esa UPE porque toda la información que les he dado le han dado a esa señora (tía). Deben ser parciales, en ningún momento he abandonado a mis hijos. Conmigo ha terminado la primaria Luigui. A todas sus terapias he ido yo, nunca su padre estuvo con él desde que nos enteramos que era autista", indicó.

De esta manera, En diálogo con Exitosa, Jheydy Landa Ponce, se quebró al revelar que sus dos menores hijos fueron raptados por la familia paterna, por lo cual, pedía apoyo del MIMP para poder tenerlos de regreso con ella.