Metropolitano: Sujeto es captado desarmando estructura de bus con un destornillador portátil

Un ciudadano fue captado empleando un destornillador portátil dentro de uno de los buses del Metropolitano para desarmar parte de la estructura interna de la unidad. Los indignados pasajeros que también iban en este vehículo le increparon por su mal accionar, pero el hombre argumentó que lo hacía para mayor comodidad.

Durante el último jueves, un peculiar video se volvió viral en todas las redes sociales debido a la indignación que generó. Se trataba de un clip en el que se ve a un hombre apoyado en la parte posterior de un bus del Metropolitano, un área prohibida para los pasajeros.

El hombre tiene en la mano un destornillador portátil que emplea para desarmar uno de los tubos que restringen esta parte del bus. Al notar que este sujeto estaba destruyendo parte de la unidad, varios pasajeros le increparon por su accionar. A uno de ellos se les escucha indicarle que podría poner en riesgo la vida de los presentes, pero este no le hace caso.

"No me gusta ir apretado, todo el mundo toma la comodidad. [¿Por qué no tomas taxi?] Porque esto [el bus del Metropolitano] es más rápido. No estoy destruyendo, estoy sacando nada más, no me lo estoy llevando", se le escucha responder.