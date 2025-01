Metropolitano: ATU denunciará a barristas que causaron destrozos en terminales Chimpu Ocllo y Naranjal

12/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos terminales del Metropolitano fueron vandalizados por barristas este domingo 12 de enero generando cuantiosos daños materiales. Las estaciones en mención fueron Naranjal en Independencia y en Chimpu Ocllo en Carabayllo donde los sujetos atacaron lunas de los buses que se encontraban en el lugar, pero sin dejar herido alguno.

Comunicado de ATU

Tras los hechos que rápidamente se difundieron en redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao emitió un comunicado deplorando tajantemente estos sucesos. En la publicación realizada en sus redes sociales, también se dejaron ver las imágenes de como quedaron los embarques y muros de dichos terminales, uno de los cuales recientemente inició operaciones.

Según indican en su pronunciamiento, la entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se contactó con agentes de la Policía Nacional para que se resguarde el resto de estaciones y se adopten las medidas correspondientes.

"La entidad rechaza tajantemente los actos vandálicos registrados en los terminales Chimpu Ocllo y Naranja, ocasionados por seudobarristas que destrozaron las puertas de los embarques, realizaron pintas con spray en la infraestructura del servicio y rompieron con piedras las ventanas de algunos buses, poniendo en grave riesgo la integridad de los usuarios. Afortunadamente, ninguna persona ha resultado afectada", indicaron.

Además de no dejar heridos tras lo ocurrido, el recorrido y funcionamiento de los buses no tuvo ninguna interrupción por lo que los usuarios no se vieron afectados en el resto de la ruta.

Denunciarán penalmente a los responsables

Como respuesta a esta medida, ATU ya viene evaluando la gravedad de los daños en la infraestructura del sistema de transporte, así como de los buses afectados.

En esa misma línea, anunciaron que tomarán acciones legales inmediatas por lo que denunciarán penalmente a quienes resulten responsables, además de reafirmar el compromiso que mantienen con los miles de pasajeros del sistema.

"De acuerdo a los riesgos y daños, la ATU adoptará las acciones ante las instancias correspondientes y denunciará penalmente a los responsables de estos actos delincuenciales. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de los ciudadanos", añadieron.

De esta manera, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, denunció ante la opinión pública y las autoridades que los terminales Naranjal en Independencia y Chimpu Ocllo en Carabayllo fueron atacados por barristas durante tempranas horas de este domingo 12 de enero. A su vez, la entidad dejó en claro que denunciará penalmente a los culpables de los daños a la infraestructura del servicio.