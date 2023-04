Migrantes hacen largas colas para gestionar sus permisos temporales de permanencia (CPP)

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un gran número de migrantes extranjeros hicieron largas colas en el Cercado de Lima para iniciar el trámite de la regularización de su estadía en el Perú. Alrededor de las 08:00 de la mañana, esta gran cantidad de personas llegaron a la sede de Migraciones para gestionar sus permisos temporales de permanencia (CPP).

En comunicación con Exitosa, más de un postulante a dicha calidad migratoria declaró sobre la necesidad de gestionar este proceso y, al mismo tiempo, se pronunciaron sobre la oficialización del decreto supremo que busca facilitar el acceso a la condición de especial residente.

"Hay muchas personas irregulares, la idea es que todos se regularicen", dijo una de las ciudadanas a nuestro medio.

Las personas que quieran acceder al CPP podrán acercarse a la sede de Migraciones del Cercado de Lima entre las 08:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes; mientras los sábados, de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. Además, es importante informar que la atención seguirá su horario normal mañana 28 de abril, día declarado no laborable por el Estado.

¿Por que necesitan sacar dicho documento?

Durante el enlace emitido en el programa Informamos y Opinamos, los migrantes extranjeros que llegaron hasta la sede de Migraciones y detallaron por qué requieren sacar el CCP. Así, la mayoría de ellos respondió que lo hacen por motivos laborales.

Esto se debe a que el CPP facilita el acceso a la condición de especial residente, la cual otoroga la residencia de un año y el acceso formal a los servicios de salud, educación y trabajo.

Hoy se oficializó el decreto supremo

Cabe recordar que el Gobierno de Dina Boluarte promulgó un nuevo decreto supremo dedicado a regularizar a los migrantes extranjeros que lleguen al Perú. La normativa N° 003-2023/IN fue publicada el día de hoy, luego de que la presidenta de la República anunciara su aprobación durante la conferencia de prensa de este miércoles 26 de abril.

A través del Ministerio del Interior (Mininter), el Ejecutivo emitió esta nueva medida en el boletín del diario oficial El Peruano, la cual apunta a facilitar el proceso de regularización para que los ciudadanos extranjeros para que puedan actualizar sus datos y formalizar su estadía en el país, siguiendo el marco de la ley.

Por esta razón, una gran cantidad de migrantes extranjeros llegó a la sede de Migraciones en Cercado de Lima e hicieron largas colas para adquirir el CPP y regularizar su estadía en Perú.