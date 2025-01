¿Milett Figueroa en 'América Hoy? Programa matutino presentó la SILUETA de su nueva conductora

El retorno de 'América Hoy' a la pantalla chica está muy cerca de ocurrir. Por tal motivo el programa matutino dio pistas de lo que traerá consigo para su temporada 2025. Tras la filtración de una imagen, todo apunta a que Milett Figueroa sería la nueva conductora del magazine, debido a un detalle en particular.

A través de sus historias en Instagram, el productor Armando Tafur compartió algunas imágenes y videos, donde se ve parte de las promociones que se están grabando para anunciar el regreso del programa. En ellas, se lucen las figurad de Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', quienes han sido confirmados para seguir en la conducción del formato.

No obstante, un clip en específico desató las alertas entre sus seguidores. Con el título "Spoiler prom", el popular 'Papá Armando' mostró el video en donde los presentadores observan sorprendidos el ingreso de la nueva conductora, quien luce de espaldas una voluptuosa figura.

Con un vestido rojo y zapatos altos, la silueta correspondería a una modelo, puesto a que la forma en que se impuso demostraría los dotes que tiene para la pasarela. Todo esto llevó a muchos fans a lanzar una serie de teorías, en donde el nombre de Milett Figueroa fue uno de los que más resonó.

No obstante, el productor reveló en otra historia en donde compartió las opiniones de sus seguidores. Entre las respuestas que recibió, la ex Miss Perú Valeria Piazza también es una de las posibles candidatas para conducir el programa, debido a que ya ha estado antes en dicho formato. ¿Será una estrategia para despistar a la audiencia? Esto solo se definiría en los próximos días.

Tras la salida de Brunella Horna del magazine, mucho se ha especulado sobre quien sería la persona que la reemplace. Por ello, los conductores del programa fueron consultados por algunos nombres que podrían ocupar dicho espacio, siendo Janet Barboza una de las más sinceras al referirse sobre este asunto.

Ethel y 'Giselo' consideraron que Figueroa sí podría calificar como presentadora de América Hoy; no obstante, la 'Rulitos' discrepó con ellos, asegurando que no cumple con los requisitos necesarios para el cargo. "Milett no tiene mucha experiencia (...) no me parece, no estoy de acuerdo (...) Siento que es un gasto inútil, podemos repartirnos el presupuesto entre nosotros", mencionó al respecto.