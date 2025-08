Edison Flores NO visitaría a sus hijas tras separación con Ana Siucho, según Magaly: "Comportándose como Cueva"

01/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Sigue los pasos de su excompañero de la Selección? Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al soltar una inesperada frase con relación a la separación de Edison Flores con Ana Siucho. La conductora de televisión comparó al futbolista con su excompañero Christian Cueva por, aparentemente, no visitar a sus hijas en Miami desde que anunció el fin de su matrimonio.

Magaly Medina arremete contra Edison Flores

Durante la emisión de su programa 'Magaly TV: La Firme', Magaly recordó a las parejas de la farándula local que decidieron dar por concluida su historia de amor, entre ellas las de Samantha Batallanos con Álvaro Rod, Laura Spoya con Brian Rullan, y la de Edison Flores con Ana Siucho, siendo esta última la que dejó desconcertados a todo el Perú, ya que consideraban al futbolista de Universitario como "el último romántico".

Como se recuerda, el 'pelotero' anunció el fin de su relación con Siucho tras varios meses de especulaciones de una aparente crisis de su matrimonio, especialmente, luego de que la doctora de profesión fuera captada con un misterioso empresario, que al final decidió revelar que era un simple amigo. Tras ello, una nueva situación dejó 'mal parado' al popular 'Orejas' Flores: ¡presunto distanciamiento con sus hijas!

En primer lugar, Magaly no dudó en asegurar que no se puede ya confiar en los hombres, pese a que luzcan como "pisados" o como los más fieles. Aunque rápidamente, alegó que no existirían pruebas de que su ruptura con Ana se debiera a una infidelidad.

"No se puede confiar en esas caritas de 'moscamuerta', en los hombres pasa lo mismo, con esas caras de tontos, de pisadazos, pero bueno, yo no sé nada de Edison Flores que diga que su separación haya sido por terceras personas", señaló.

¿Edison se distanció de sus hijas con Ana Siucho?

¡Completamente indignada! Seguidamente, la conductora de televisión expresó su molestia porque el jugador no habría visitado a sus dos niñas, quienes se encuentran en Miami con Ana Siucho. Este hecho llevó a la popular 'Urraca' a comparar a Edison con Christian Cueva, por visitar muy poco a las menores, pese a tener los recursos económicos.

"Ese tiene a la mujer viviendo en Miami y ni siquiera la va a ver (...) Eso habla muy feo de alguien que supuestamente nos vendió una historia de súper amor. Pero si no vas a ver a tus hijos, ya estás como Cueva. Un Edison Flores comportándose como Cueva , ¡no!", señaló en televisión.

'Orejas' Flores tras anuncio de su separación

Mientras que Ana decidió limitar sus comentarios en su cuenta de Instagram para evitar cuestionamientos tras conocerse el fin de su relación con Edison, el futbolista habría tomado una decisión mucho más radical que dejó anonado a más de uno de sus seguidores: ¡suspendió su cuenta de Instagram! Sin dar mayores explicaciones, tal como destacó el portal de 'Instarándula'.

Edison Flores habría cerrado su cuenta de Instragram.

De esta manera, durante una reciente emisión de su programa 'Magaly TV: La Firme', Magaly Medina no dudó en arremeter contra Edison Flores por no visitar a sus hijas luego de su separación con Ana Siucho; hasta el punto de comparar su actitud con la de Christian Cueva.