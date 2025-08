Furrey se muestra por primera vez tras atropello y envía emotivo mensaje a sus seguidores

Después de pasar más de tres semanas en UCI, el youtuber Antonio Crespo, más conocido como Furrey, reapareció en redes mostrando una notoria mejoría. El streamer aún no tiene fecha de alta, pero dice que la recuperación ha sido milagrosa y rápida, gracias al cariño y apoyo de sus seguidores.

En un emotivo video difundido por el pódcast Todo Good, Antonio Crespo, o simplemente Furrey para sus seguidores, volvió a mostrarse públicamente tras el accidente que lo dejó en estado crítico.

Como se recuerda, el pasado 9 de julio el creador de contenido fue atropellado por un auto mientras cruzaba con su scooter la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. El impacto fue tan fuerte que tuvo que ser internado de inmediato en UCI de una clínica local.

"Hola a todos. Sigo en pie. Sigo mejorando todavía. Ya voy más de tres semanas aquí en recuperación. Como me escuchan, recién puedo hablar, usar mis manos y mi cuerpo porque he estado dormido todo este tiempo. Me siento mucho mejor. En especial gracias a ustedes. Muchas gracias por su cariño", contó Furrey, visiblemente emocionado.