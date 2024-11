Mineros artesanales levantan protesta en el Cercado de Lima por ampliación del Reinfo

Luego de varios días de protestas en los exteriores del Congreso, los mineros informales levantaron protesta, luego de que el pasado viernes la mayoría de los parlamentarios aprobara ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por el periodo de seis meses.

Los manifestantes también solicitaron la presencia de representantes del Congreso para dialogar sobre sus demandas y pidieron al Ejecutivo un compromiso claro que asegure la extensión del plazo.

"No estamos contentos, las autoridades nacionales no han entendido nuestra causa el problema de fondo no es ampliar el proceso de formalización, el problema de fondo son las concesiones en base de eso nosotros tenemos imposible de formalizarla, pero aún así hay congresistas que se ponen a nuestro favor entendieron este clamor", declaró un minero artesanal.