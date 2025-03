Ministra de la Mujer: "No podemos seguir amaneciendo con noticias de feminicidio y normalizarlo"

07/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, expresó su rechazo hacia los casos de feminicidio que existen en el país y aseguró que este tipo de noticias no deberían ser normalizados. Según las cifras del Programa Nacional Aurora, cada hora 16 mujeres son víctimas de violencia.

Montellanos se pronuncia por casos de violencia contra la mujer

A vísperas del 'Día de la Mujer', que se celebra el 8 de marzo, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) calificó como "terrible" que existan aún casos de violencia contra la mujer en el Perú.

Asimismo, aseguró que no solo la cartera que dirige debería ser la encargada de tomar las acciones pertinentes para cambiar esta situación, por lo cual, instó a otras instituciones como del sector público, privados y gobiernos regionales a tener "una cultura de cuidado".

"No podemos amanecer todos los días con noticias de feminicidio, de violencia o maltrato y normalizarlo. Creo que en el Perú ha habido avances porque las mujeres en el Perú denuncian en comisarías, tenemos Centro de Emergencia Mujer y en la Línea 100", señaló la ministra Montellanos.

En esa misma línea, la ministra de la Mujer también hizo un llamado a las instituciones educativas para enseñarles y darles a los niños y niñas un enfoque preventivo para trabajar: "Que ellos también sean agentes de cambio en la población", agregó.

Línea 100, servicio del MIMP para denunciar casos de violencia contra la mujer.

Rechaza hecho de violencia del alcalde de Pimentel contra su pareja

La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, también se pronunció por el reciente caso de violencia protagonizada por el alcalde del distrito de Pimentel, Enrique Navarro Cacho Sousa, quien terminó arrastrando con un vehículo a, quien sería presuntamente su pareja, la exreina de belleza, Fiorella Ramírez Chopitea.

Ante estas escenas, que causaron gran revuelo a nivel nacional, calificó el hecho como "terrible" por ver a una autoridad atentar contra una mujer. Asimismo, sostuvo que al tener conocimiento del caso, conversaron con la víctima, pero ella rechazó el apoyo del MIMP; sin embargo, Montellanos aseguró que no dejarían esta situación impune y ya notificaron a la Fiscalía.

"Ella no quiere recibir el apoyo de nosotros, pero nosotros de oficio hemos mandado la comunicación a la Fiscalía porque creo que tiene que hacer justicia y sirva de ejemplo para toda la población y además, al Poder Judicial para que den las medidas de protección a esta mujer", señaló para 'Exitosa'.

Seguidamente, la titular del MIMP indicó en diálogo con el programa 'Exitosa Te Escucha' que estos casos no deberían ser normalizados por el hecho de pensar que "como no pasó a mi familia no le dan la importancia correspondiente".

De esta manera, en diálogo con Exitosa, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, rechazó las cifras preocupantes de casos de feminicidios y violencia contra la mujer que existen en el país. Instó a las víctimas a denunciar ante las autoridades.