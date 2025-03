Ministra de la Mujer sobre proyecto de ley de Alejandro Muñante: "No se puede permitir un retroceso"

En diálogo con Exitosa, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, se pronunció sobre el proyecto de ley de Alejandro Muñante sobre el concepto de género: "No se puede permitir un retroceso".

En entrevista con Katyusca Torres-Aybar en 'Exitosa Te Escucha', la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indicó que respetan las opiniones de los congresistas, sin embargo, dejó en claro que no se puede permitir retrocesos en el rol de la mujer en la sociedad peruana.

"Somos bien respetuosos de los parlamentarios, lo que dicen ello. Nosotros tenemos que reconocer la situación de las mujeres durante todos estos años. Han habido avances significativos como el voto femenino en nuestro país (...) Aún no llega la ley a mi despacho, pero no se puede permitir un retroceso. Son años de avance. No se puede permitir ningún tipo de retroceso", declaró.