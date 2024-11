Morgue de Lima en crisis: "Utilizamos cuchillos de cocina y sierras de construcción", revela Hereña

En diálogo con Exitosa, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público (Fentramip), David Hereña, detalló la crisis en la Morgue de Lima ante la falta de herramientas y presupuesto.

En conversación con Cecilia García en el programa 'En Defensa de la Verdad', el funcionario indicó que no cuentan con el presupuesto suficiente para comprar los insumos que necesitan, lo cual afecta su trabajo.

"Fuera del dolor humano que puede sentir una persona cuando pierde un ser querido, a eso se suma la carencia de encontrar justicia, ¿Y por qué no encuentra justicia? Porque la entidad no tiene los insumos correspondientes para poder apoyar el trabajo fiscal como las pericias forenses. No tenemos el presupuesto adecuado para comprar insumos y tener condiciones adecuadas. La función se ve mermada porque no tienes como desarrollarla", declaró.