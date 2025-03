Mototaxistas contemplan nueva movilización contra la inseguridad en abril: Estas son las posibles fechas

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, reveló que están planificando realizar una nueva movilización a fines de abril contra la extorsión y delincuencia en el país.

Julio García, en diálogo con el programa 'Exitosa te Escucha' mostró su indignación por la inacción de las autoridades ante los altos índices de criminalidad y casos de extorsiones que se reportan a nivel nacional.

Asimismo, sostuvo que la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú tendrían dos proyectos de ley para "poder coberturar temas de extorsión en la modalidad de sus transportes". En ese marco, reveló que tendrían planeado programar una marcha entre los días 24 a 25 de abril.

En esa misma línea, García expresó su pesar por la muerte del cantante Paul Flores de 'Armonía 10' a manos de presuntos sicarios y también que durante estos primeros meses del 2025 se reportaran una impactante cifra de homicidios. Por ello, exigen al Gobierno y poderes del Estado, tanto al "Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que accionen y trabajen en conjunto para el bienestar de la población".

Seguidamente, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú también se pronunció sobre el nuevo ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte, Julio Díaz Zulueta, con quien antes de que asuma este nuevo cargo ya había mantenido reuniones con este sector de transportistas dejando, aparentemente una imagen ante ellos.

Remarcó que los antecedentes e investigaciones por presuntas irregularidades durante su desempeño en la PNP, no les generaría confianza de que el nuevo titular del Mininter pueda hacerle frente a las mafias y bandas criminales que han sembrado el terror en los peruanos.

"No hay esperanza de que ocurra un cambio porque los antecedentes del hoy actual ministro es lamentablemente que no nos garantiza algo saludable para nosotros los transportistas, la población en general que pasa por temas de extorsión. La presidenta no acierta ni una", agregó.