Muertes en protestas: Denuncian que fiscal no programó diligencias para investigar fallecimientos

En diálogo con Exitosa, el periodista de 'Hildebrandt en sus Trece', Américo Zambrano, reveló que el fiscal adjunto supremo Marco Huamán no programó las diligencias respectivas para investigar las muertes ocurridas en protestas contra Dina Boluarte en las regiones de Ayacucho y Puno.

De acuerdo con la investigación realizada por el reportero, el fiscal Marco Huamán recién empezaría a oficiar los documentos correspondientes para continuar con las investigaciones del casi cuatro meses después de las marchas en Ayacucho y Puno. Además, resulta preocupante que lo hiciera luego de que la CIDH acusa al Gobierno de comer violaciones a los DD.HH "muy graves".

Cuatro meses después de iniciada la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán reconoce en este documento que NO programó los interrogatorios a los mandos militares y policiales porque no tiene sus "datos de identificación completos". pic.twitter.com/2W5ywr5m7K

"Yo me pregunto: ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué espera a oficiar estos documentos recién ahora, cuatro meses después de iniciar la investigación y después de haber conocido el informe final de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es lo que no cuadra ahí", declaró a nuestro medio.