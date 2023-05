Perú no se retirará de la CIDH pese a discrepar con informe sobre protestas contra Dina Boluarte

En entrevista con Exitosa, el representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, aclaró que el país no se retirará de la CIDH pese a discrepar con el informe realizado sobre las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el también abogado fue consultado sobre la decisión que tomará nuestro país luego de que el documento señale que hubo graves violaciones contra los DD.HH. en las protestas registradas a inicio del 2023.

"De ninguna manera (nos retiraremos de la CIDH). Lo dije ya y ahora lo repito. El que habla ahora no podría formar parte de un gobierno que tome una decisión como esa. En mi condición de embajador del Perú ante la OEA, no he escuchado comentarios, no he participado de ninguna reunión donde se haya tratado el tema y tampoco he recibido indicaciones en ese sentido", declaró a nuestro medio.