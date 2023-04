Mujer lanza insultos racistas contra policía en Pueblo Libre: "¡Cholo de m***!"

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer identificada como Mariluz Zapata Rapisa (46) fue detenida en los exteriores de la antigua taberna Queirolo, el sábado 1 de abril. Esto tras insultar de manera violenta y racista a unos policías que la intervinieron en el distrito de Pueblo Libre.

¿Qué dijo la mujer?

En los videos difundidos en redes sociales, Zapata asegura que es hija de un miembro de la PNP, y en el cruce de palabras que tuvo con los efectivos policiales terminó dañando su investidura.

"Para eso está la policía, para que ayude, por las hue*** tienes el uniforme (...) seguramente eres subalterno, porque no creo que seas ni coronel (...) no entiendo por qué se demoran tanto.... Está bien, que me denuncien (por actos racistas), me cag* en tu denuncia", expresó la mujer.

Una vez apresada en la comisaría de Pueblo Libre le llegó a propinar un golpe a uno de los policías, diciéndole que se reiría de él cuando "lo boten" porque si "fuera coronel" o tuviera otro cargo importante tendría más respeto por las mujeres.

"No tienes madre, hijas, seguramente de una pe*** habrás nacido", espetó enardecida la mujer.

Luego, dio a entender que todo lo que le estaba pasando era por ir a "lugares de nacos, gente de mi****, ¿qué hago en Pueblo Libre yo? Debería estar en San Isidro, en Miraflores", agregó.

¿Por qué se le detuvo?

Zapata Rapisa se encontraba libando licor en un conocido bar del distrito de Pueblo Libre, y cuando el mozo del lugar le fue a cobrar se puso agresiva y empezó a insultarle. Esto generó que el trabajador llame a la policía.

Tiempo después llegaron los patrulleros y empezó la gresca. Un medio local, incluso, llegó a la casa de la señora, pero nadie lo pudo atender.

El caso se encuentra en la Depincri de Breña donde continúa detenida por alterar el orden público y resistirse a la autoridad.

Antecedentes

Según partes policiales, no sería la primera vez que Zapata habría sido intervenida, con anterioridad tuvo problemas con un taxista, también por el motivo de no querer pagarle.

¿Qué pasó después?

La grabación de este video fue viral en redes generando todo tipo de comentarios y críticas hacia la señora por el comportamiento que tuvo contra los efectivos del orden.

Polémica

Trascendió que la mujer laboraba en una oficina de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y que sufriría de trastorno bipolar.

Sin embargo, dicha institución negó que trabajara en sus instalaciones y condenó el actuar de la fémina para con los efectivos policiales.