Municipalidad del Callao se opone rotundamente al plan de desvío de la Línea 2 del Metro de Lima

23/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 2 del Metro de Lima sigue recibiendo malas noticias. Y es que luego de conseguir los permisos de la Municipalidad de Lima tras la reunión del ministro del MTC con Rafael López Aliaga, ahora es la Municipalidad del Callao quien se opone al avance de esta obra.

Como se recuerda, la concesionaria encargada tenía planeado comenzar con el plan sobre la madrugada de este domingo 23 de junio, pero fueron impedidos por el propio personal de la comuna chalaca, tal como lo indicaron en su comunicado.

Se oponen rotundamente

Como se aprecia en el documento publicado en sus redes sociales, la Municipalidad no permitió que este plan sea ejecutado al no ser aprobado por su propia área de transportes. Estos señalan que los compromisos pactados previamente no fueron cumplidos como el mejoramiento de las avenidas alternas que recibirán el tránsito que generará el cierre de la avenida Faucett durante la construcción de la Estación Quilca.

Otro pacto que no ha sido respetado, según la comuna, es la apertura de los cruces de las avenidas Santa Rosa y Óscar Benavides que fueran cerradas para el avance de la Estación 3 que ya fue culminada.

"La Concesionaria Metro de Lima Línea 2 se comprometió a efectuar el mejoramiento de la Av. Quila, Prolongación Av. Perú y Av. Lima, las cuales actualmente están en pésimas condiciones, y que soportarían todo el flujo vehicular de la avenida Faucett durante el cierre, compromiso que no se ha cumplido", indicaron.

"Adicionalmente, la concesionaria Metro de Lima se comprometió a aperturar las vías cerradas por la construcción de la "Estación 3" y la "Estación 6" que ya están culminadas. Sin embargo, el cierre de las vías continúa generando caso vehicular, perjudicando a vecinos, comercios y a miles de conductores que transitan a diario por esos puntos del Callao", añadieron.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗟𝗟𝗔𝗢 pic.twitter.com/7JQRrwJ68I — Municipalidad del Callao (@municallao) June 23, 2024

No se oponen a progreso

Para finalizar, la Municipalidad del Callao reafirmó su respaldo al avance de la Línea 2 del Metro de Lima, pero señalaron que los trabajos deben hacerse de la manera correcta y que velarán por defender los derechos del Callao.

De esta manera, la Municipalidad del Callao se opone rotundamente al cierre de la avenida Faucett para la construcción de la estación Quilca de la Línea 2 del Metro de Lima la cual tardará más de un año. Como se recuerda, este plan recibió luz verde luego de la aprobación de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.