Niegan atención a hombre que sufrió un derrame cerebral: Esperó por 3 días echado en la maletera de un auto

Indignante. Un hombre que sufrió un derrame cerebral esperó durante tres días en un colchón dentro de la maletera de un auto para recibir atención médica. Juan Coral, de 54 años, llegó desde Huarmey tras sufrir el ACV con la esperanza de obtener un mejor tratamiento. Sin embargo, la respuesta del hospital fue que tenían "pacientes en peor situación".

El paciente arribó desde la ciudad norteña acompañado por su esposa y su hermana menor, quienes tuvieron que enfrentar decisiones difíciles mientras aguardaban atención. Su esposa destacó que, al acercarse al hospital, se les informó que no podían atenderlo por "falta de camas" y porque había otros casos más urgentes.

Debido a la falta de asistencia, el hombre y su familia tuvieron que permanecer en una cochera, con el enfermo acostado sobre un colchón dentro de la maletera de un station wagon. En una situación alarmante, su hermana mencionó que debía tomarle el pulso constantemente para asegurarse de que aún seguía con vida.

El caso se conoció a través de la línea "Yo reportero" de Edición Matinal. Su esposa reveló que llevaban varios días alimentándose solo de frutas que les obsequiaba el dueño del lugar donde se resguardaban. Además, el paciente no pudo consumir los alimentos blandos que requería por su condición.

Su pareja recalcó que, al acudir nuevamente al hospital para obtener un diagnóstico, se les negó el ingreso bajo el argumento de que el paciente se encontraba estable, pese a su evidente deterioro.

En el colmo de la situación, denunció que en su visita le dijeron que no había camillas disponibles, pero al día siguiente, al acudir para realizar unos análisis, pudo comprobar que sí había camillas sin utilizar.

"(¿Por qué no pueden darle el diagnóstico?) Porque se encuentra estable y no lo podemos recibir. Por último, no hay camas me dijeron. No hay camas, no hay camillas, ayer que entramos por los análisis, las camas están ahí, botadas. Ni siquiera las utilizan, sin embargo, nos negaron", denunció.