Niña que fue separada de su madre en EE. UU. por ola de deportaciones retornará HOY a Perú

En conversación exclusiva con Exitosa, Aida León, peruana residente en Houston, confirmó que 'Barbie', la pequeña niña que fue separada de su madre María Eduarda Bolaños, detenida en medio de la ola de deportaciones en Estados Unidos (EE. UU.), regresará al Perú hoy, viernes 7 de febrero.

'Barbie' se reencontrará hoy con su familia en Perú

Tras la denuncia del trato injusto que recibió nuestra connacional María Eduarda Bolaños durante su detención por las autoridades migratorias norteamericanas, y por ser separada de su menor hija, de solo seis años, se dio a conocer una buena noticia. La niña conocida como 'Barbie' regresará hoy a Perú para reencontrarse con su familia, tal como lo confirmó Aida León en diálogo en el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar.

"La situación acá es de mucha alegría, de mucha emoción. Hoy día retorna a nuestra querida patria, para alegría de toda su familia. Que llegue con fe, tranquila. El cónsul peruano nos va a acompañar hoy día con la entrega. Esperemos que llegue con bien a nuestro país y nuevamente reiterar las gracias a Exitosa que nos apoyó en todo momento ", señaló.

León Rodríguez remarcó que no habría ningún inconveniente para el retorno de 'Barbie' a nuestro país, ya que su esposo, quien tiene la custodia de la menor desde que María fue detenida, realizó todos los trámites correspondientes.

Es así como su pareja refirió que siempre estuvieron pendientes del bienestar de la pequeña para que no pueda ser enviada a algún albergue, como ocurre con otros niños que quedaron desamparados tras las detenciones de sus padres indocumentados en EE. UU.

Madre separada de su hija recibiría el "castigo de 10 de años"

El esposo de Aida León también contó que habría "muchos niños que se pierden en el sistema por distintos factores", pero afortunadamente, 'Barbie' no es una de ellas. Asimismo, explicó que al no haber una lista determinada sobre quiénes serían deportadas, queda en la incertidumbre de cuándo podría volver María Eduarda Bolaños a Perú.

"¿Qué va a suceder con la madre? Ellos (autoridades norteamericanas) determinan, toman al azar, no van por una lista o de cuándo han sido detenidos. Dicen 'tú, tú, te levantas y te llevamos el día de hoy', no tienen una lista. Pueden estar como una semana, como un par de años. (...) Las personas que han sido deportadas no podrán tener una visa ni una entrada a EE. UU. nuevamente", indicó a Exitosa.

A su vez, señaló que las personas que son deportadas por no tener sus papeles en regla no solo no podrán tener una visa, sino que tendrán un castigo por 10 años, es decir, no pueden gestionar ningún tipo de documentación para volver a EE. UU.

"El gobierno americano te castiga por 10 años. En 10 años no pueden gestionar ningún tipo de documentación para entrar a EE. UU. El gobierno de EE. UU. tiene la potestad de decidir si es que puedes regresar, de caso contrario nunca lo podrán hacer. (...) Aquellos que cometieron un delito, mintiendo llenando formularios, cruzando frontera, o tienen denuncia escapando de la ley, ellos de ninguna manera pueden regresar a EE. UU.)", remarcó.

De esta manera, en Exitosa, Aida León, peruana residente en Houston, y su esposo, confirmaron que 'Barbie', niña que fue separada de su madre en EE. UU. volverá hoy al Perú para reencontrarse con su familia.