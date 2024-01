"No la justifico pero no alcanza justicia": Cecilia García sobre Ruth Bárcena, mujer que agredió a Dina Boluarte en Ayacucho

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se pronunció luego de la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte a manos de Ruth Bárcena, viuda de Leonardo Ancco, una de las víctimas mortales en las protestas en diciembre del 2022 en Ayacucho.

Durante otra edición más de 'En Defensa de la Verdad', la periodista dijo no justificar la violencia de la mujer, pero sostuvo que el suceso fue una representación de la frustración y el dolor que conlleva el no haber alcanzado justicia, a más de un año de las fatídicas muertes durante las manifestaciones.

"No la justifico, no es la manera, pero ella no ha alcanzado justicia. (Hizo ello) dentro de su dolor, dentro su frustración y dentro de saber que mataron a su esposo y dejaron a sus hijos sin padre", manifestó.