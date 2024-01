La Victoria: Vecinos de la mujer que habría asesinado a su hijastra de 10 años no la quieren en su vecindario

Los vecinos del distrito de La Victoria manifestaron que no desean que regrese al vecindario la madrastra que habría asesinado a una menor de 10 años.

Tras la disposición de la Fiscalía de la Nación de dejar en libertad a la mujer que habría atentado contra su propia hijastra, los ciudadanos de su comuna han expresado que merecen su presencia merece su profundo rechazo.

Un equipo de Exitosa llegó hasta el mencionado distrito para conocer el parecer de las personas sobre la inminente llegada de Zarela Chávez Masonbite (72).

En el lugar se pudo constatar la molestia de los vecinos y, algunos de ellos, llegaron a amenazar con tomar la justicia por sus propias manos si es que la Fiscalía no cambiaba su decisión.

"No estoy conforme. Yo he perdido dos hijos y me da pena esa criatura, que haya recibido todos esos maltratos y que esta vecindad haya permitido todo eso", expresó una de las vecinas.