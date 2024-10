"No somos el patio trasero de la delincuencia": Alcalde de Ancón critica a INPE por propuesta de nuevo penal

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, habló con fuertes críticas contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, debido a que este habría referenciado la posible creación de una nueva cárcel en el distrito, que ya cuenta con 2 centros penitenciarios en funciones.

A inicios de año, Llaque reveló para al Diario Oficial El Peruano que se estima la edificación de nuevas cárceles que quedan pendientes de ser aprobadas. En ese momento, detalló que se busca la creación del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Ancón III en Lima, distrito de Ancón.

Ante ello y en conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el alcalde del distrito en mención aseguró que no permitirán que se haga otro penal en el distrito balneario. Por tanto, de continuar con esta iniciativa, buscarán que sea declarado como persona 'Non grata' el presidente del INPE.

"No vamos a permitir que en Ancón se construya un tercer penal. Al director del INPE , dígale que lo vamos a nombrar 'Non grato' en Ancón . Por querer construir un tercer penal en Ancón . Ancón no es el patio trasero de la delincuencia, por si acaso", puntualizó.

Continuó firme en sus palabras y reprochó la iniciativa, argumentando que los anconeros se merecen respeto y que no deberían ir a Ancón cuando existen lugares en donde se pueden desarrollar los penales y que deben estar alejados de la civilización.

"Yo le digo, rápidamente, al señor presidente del INPE que aquí no se va a construir ningún penal, por si acaso. Que construya cerca a su casa si desean, pero aquí en Ancón no. Los anconeros merecemos respeto, la delincuencia no puede venir aquí a Ancón. Ya basta de penales, por si acaso. Hay muchos lugares aislados donde deberían construir penal y no en Ancón", explicó.