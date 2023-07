¿No te gustó Threads? Esto pasa si eliminas tu cuenta de la nueva red social

La nueva red social de Meta, Threads, ha llegado a las plataformas digitales hace unas horas, causando gran revuelo porque es la competencia directa de Twitter. Ante esto, muchos cibernautas se crearon una cuenta en la nueva red social, pero ahora se ha comunicado qué pasaría si alguien elimina su perfil en Threads.

Según informa un conocido portal de informaciones, aunque Threads es una red social indendiente, permite importar y colocar el nombre y datos de Instagram; de hecho, al momento de crear una cuenta nueva en Threads, la plataforma te da la única opción de colocar los mismos datos de tu cuenta de Instagram.

En ese sentido, según las políticas de privacidad complementarias de Meta, si una persona opta por eliminar el perfil en Threads, también se eliminará automaticamente el perfil de Instagram al que fue asociado en su creación. Cabe resaltar que esto ha sido descubierto por aquellos usuarios que ya utilizan la nueva red social, según informó Mercado Negro.

La noticia fue compartida mediante Instagram y los internautas no tardaron en dejar sus opiniones sobre este detalle de eliminación de cuentas; incluso algunos dijeron que se arrepienten de crearse un perfil en Threads.

"Entonces no eliminen la cuenta pues, solo desinstalen la aplicación y listo", "Zuckerberg: y la queso", "Entré por sapo y saldré sin cuenta", "Aparte de que no entiendo, no me interesa", "Eso pasa por no leer los términos y condiciones", "No debí crearme esa cuenta", "Menos mal aún no me creo", se lee en los comentarios de la publicación.