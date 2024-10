"Nos dieron valor": Dirigente de comerciantes se quiebra EN VIVO al agradecer apoyo de la población durante paro

Este miércoles 23 de octubre, un paro general de transportistas se convocó para protestar ante la ola de extorsión y sicariato que se vive en el país. Gremios de diversos sectores también se sumaron ya que estos también vienen siendo víctimas de amenazas que les exigen el pago de cupos para trabajar con normalidad.

Por ello, Exitosa conversó con el vocero del Mercado Monumental de Puente Piedra, Luis Samanamud, quien fue uno de los cientos comerciantes que partieron desde Lima Norte hacia el centro de la capital para hacer sentir su voz de protesta. Durante su charla con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el hombre de negocios se quebró al recordar el apoyo recibido durante su trayecto.

Samanamud explicó que en un inicio solo los comerciantes de los principales mercados de Puente Piedra iban a unirse a su movilización, sin embargo, este reveló que con el correr de las horas otros emprendedores se su sumaron al paro convocado. A su vez, el mayorista se quebró en vivo al agradecer el apoyo recibido durante su trayecto de personas que los alentaron y les entregaron agua para mitigar el calor.

Asimismo, el dirigente del Mercado Monumental dejó en claro que si no ven acción del gobierno, ellos mismos se verán obligados a velar por su seguridad, la de sus familias y la de sus respectivos negocios.

"No podemos seguir viviendo en esta situación. No es fácil salir a trabajar con temor, no es fácil llegar a tu casa y ver si te están siguiendo y lo único que nos queda como opción es costear nuestra propia defensa, no hay otro camino", añadió.