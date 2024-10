Gustavo Adrianzén reconoce que aún no se elige al directorio de Petroperú: "Se nos cayeron dos nombres"

Sobre la tarde de este miércoles 23 de octubre, Gustavo Adrianzén y varios integrantes del Gabinete Magisterial brindaron una conferencia de prensa en medio del paro general de transportistas que paralizó la ciudad. El premier brindó un balance de lo que dejó esta paralización y luego respondió las diversas preguntas de los medios que se hicieron presentes.

Una de las consultas realizadas fue acerca del directorio de Petroperú que, según se anunció días atrás, debía haber sido elegido para este día, pero según palabras del propio premier no fue así. Durante su respuesta, el presidente del Consejo de Ministros reconoció que ya tenía todo listo para la elección, pero que a última hora dos de los funcionarios que habían sido elegidos decidieron dar marcha atrás.

Gustavo Adrianzén fue práctico y escueto en su respuesta asegurando que este día lunes ya contaban con la lista de elegidos para asumir el directorio de Petroperú luego de varias semanas de incertidumbre. Sin embargo, dos de los elegidos decidieron dar un paso al costado por lo que todo lo planificado tuvo que ser pospuesto.

A su vez, el premier aseguró que no busca excusarse por este hecho y dejó en claro que la elección aún no cuenta con fecha exacta.

"En aquella ocasión me reservé el dar una fecha exacta para lo de Petroperú. Lamentablemente esta semana, más concretamente el día lunes, pensamos que habíamos tenido la lista integra, pero lamentablemente se nos cayeron dos nombres, tengo que decirlo como ocurrió y estamos todavía en la búsqueda. Lamento decirlo, lo dije la semana anterior, ya no tengo palabras para excusarme por esta insuficiencia, pero es la realidad, no voy a mentir, teníamos la lista cerrada y dos personas que habían sido convocadas a última hora decidieron bajarse y eso es lo que ocurrió", expresó.