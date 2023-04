¡Nos internacionalizamos!: Primer vehículo eléctrico peruano competirá en carreras de Río de Janeiro e Indianápolis

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La versión número cuatro del primer vehículo eléctrico peruano se internacionaliza. El KON MK IV competirá en las carreras de la Shell Eco-Marathon Americas 2023 de Río de Janeiro (Brasil) e Indianápolis (EE.UU). En esta carrera se medirá competitivamente con 150 equipos provenientes de América.

¿Cómo se logró la creación del primer vehículo eléctrico peruano?

Veintinueve estudiantes de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), donde se encuentra el estudiante de Ingeniería Mecánica David Tenorio Nuñez (20 años), uno de los universitarios protagonistas de este proyecto.

Dio a conocer que Kon, nombre con el que denominaron al primer vehículo eléctrico peruano, cuenta con 3.2 m, 96 cm de ancho y una altura máxima de 71 cm. Asimismo, su forma es la de una gota de lluvia invertida o de apariencia de un felino.

Detalló además que, está inspirado en el dios nazca Kon por su facilidad de movilizarse en el viento.

La primera presentación de este vehículo fue el 27 de mayo de 2021 en una celebración que tuvo por nombre: "Conoce el primer vehículo eléctrico peruano que competirá internacionalmente".

En el año 2022, el KON Team logró posicionarse en el primer lugar a nivel mundial, en diversas competencias de gran importancia.

Las competencias más importantes donde haya participado este modelo figuran la Liga Virtual del Schell Eco- Marathon, Pitch The Future y Simulate to innovate supported by Altair. Del mismo modo, al haber ganado el reto Future Ride, visitaron la fábrica de Fórmula E (electric) de la relevante Nissan en Le Mans en Francia.

Cuarto modelo de primer vehículo eléctrico peruano

Tras 2 años de investigaciones, prueba-error, los universitarios lograron diseñar un cuarto modelo de auto eléctrico peruano KON MK IV, para fomentar un ambiente sostenible, la electromovilidad y la innovación desde una visión de desarrollo sostenible.

El proceso de diseño tardó 3 meses y uno de manufactura. Sus características más resaltantes son: vehículo de tres ruedas que se moviliza en base a una batería eléctrica, puede alcanzar velocidades de hasta 30 km/h con una efectividad de 400 km/kW-h.

Sumado a ello, este vehículo se puede desarticular en tres partes para hacer de su traslado el más sencillo, su carrocería es hecha a base de fibra de carbono y su peso es más liviano (valores de 70 a 42 kg).

¿Novedades en la competición?

En dicho evento, se presentará a la primera mujer peruana que participará como piloto de autos eléctricos en dicha categoría.