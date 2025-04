Nuevo incendio en Barrios Altos: Fuego iniciado en inmueble se extiende a almacenes clandestinos aledaños

14/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco más de un mes del terrible incendio en el Jr. Cangallo, un nuevo siniestro en el Jirón Santa Rosa (ex Miro Quesada) movilizó a más de 40 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. El fuego se habría originado en el interior de un edificio de 4 pisos usado como almacén, el cual contenía material inflamable. Están en riesgo otras siete edificaciones.

Otro incendio en Barrios Altos

El inmueble se ubica en el cruce de Santa Rosa con Luis Sotomayor, también en Barrios Altos, como ocurrió en el incendio anterior. La emergencia requirió cerca de 44 vehículos, entre autobombas, escaleras, unidades de rescate y ambulancias. El fuego afectó dos almacenes y ponía en riesgo a otros siete predios. Al momento de la tragedia, los comerciantes retiraban fardos textiles de las inmediaciones del almacén.

Pese a que la emergencia fue reportada a las 6:54 p.m. del domingo 13 de abril, en la mañana del lunes siguiente las llamas seguían generando una humareda sobre el cielo del Cercado de Lima. El hecho ocurrió a solo metros del hospital Dos de Mayo. El comandante de los bomberos, Juan Carlos Morales, resaltó los peligros de no regular estos depósitos informales.

Almacenes sin control: una bomba de tiempo

El oficial enfatizó que, pese al incendio ocurrido el pasado 4 de marzo, las condiciones en el Cercado de Lima continúan siendo las mismas. Puntualizó que, mientras no se implemente un sistema de almacenamiento regulado, esta zona de la capital seguirá siendo un foco constante de incendios.

"Acá sigue funcionando todo, con las mismas deficiencias. El almacenaje sin ningún sistema de control ha convertido esta zona de Lima en una bomba de tiempo. Si ustedes siguen recorriendo, van a encontrar los mismos almacenes", manifestó.

Asimismo, confirmó que las dificultades para acceder a la zona donde se desarrollaba la emergencia complicaban aún más las labores para sofocar el fuego. Señaló también que, al igual que en el incendio anterior, las viviendas cercanas siguen en grave peligro por la falta de accesos adecuados.

"En este edificio nosotros **no podemos acercarnos mucho, estamos en riesgo (...) No podemos predecir si se caerá hoy, mañana o si necesita ser derrumbado, pero acercarse en esas condiciones no es recomendable para nada. Por eso estamos haciendo un trabajo defensivo", enfatizó.

Fue así como se reportó un nuevo incendio en la zona conocida como Barrios Altos, a escasos metros del hospital Dos de Mayo. Los bomberos atienden la emergencia con más de 40 unidades activas en la zona.