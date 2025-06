Nuevo sismo de magnitud 4.2 remece Lima: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del temblor sentido HOY

16/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo de considerable magnitud generó la alerta en la población alrededor del mediodía de este lunes 16 de junio. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro y hora exacta del movimiento telúrico.

Nuevo temblor remece Lima y Callao

A solo un día del sismo de magnitud 6,1 que se registró en el Callao y se sintió con gran fuerza en distintos puntos de la capital hasta el punto de dejar como saldo un fallecido en Independencia y al menos 36 heridos, según el último reporte del COEN-INDECI, este lunes, a las 12:40 se reportó un nuevo remezón que alertó a toda la población.

Según el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el nuevo movimiento telúrico de hoy, se registró a 32 km al oeste de la Provincia Constitucional del Callao y se produjo a una profundidad de 56 km.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0399

Fecha:16/06/2025 12:40:17

Mag:4.2

Prof:56km

Lat:-12.17

Long:-77.41

Int:III Provincia Constitucional del Callao

Ref:32 km al O de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 16, 2025

El reporte del IGP precisa que este movimiento telúrico tuvo una intensidad nivel III con una latitud de -12.17 y longitud -77.41. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar peruano.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú señaló, a través de sus redes sociales, que este nuevo sismo cuyo epicentro fue nuevamente el Callao, no representa una amenaza de tsunami en el litoral.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Las autoridades como el COEN-INDECI recuerda a la población que ante un caso de sismo seguir las siguientes recomendaciones al recordar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85% de actividad sísmica y volcánica en el mundo:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro.

que hay donde te encuentras, busque un No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

📢 Ante la ocurrencia de un #Sismo, recuerda tener a la mano tu #MochilaParaEmergencias y seguir estas recomendaciones del INDECI ⤵️ pic.twitter.com/WiUAofw1eW — COEN - INDECI (@COENPeru) June 16, 2025

¿Qué llevar en la mochila de emergencia?

Pero eso no sería todo, ya que exhortan a todos los peruanos no olvidarse de tener preparado sus mochilas de emergencias con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, toallas, frazadas, agua embotellada, linterna, medicinas, etc.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

De esta manera, IGP informó que el nuevo sismo que sacudió Lima este lunes 16 de junio fue de magnitud 4.2 con epicentro a 32 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao, con profundidad de 56 km. La Marina de Guerra descartó que el temblor genere un tsunami.