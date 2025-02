Ositrán propone tarifa para pasajeros por uso del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Cuál sería el monto?

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Consejo Directivo de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, dio a conocer las tarifas propuestas para pasajeros por el uso del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', la titular de Ositran indicó que la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) está establecida en la adenda 6 del contrato entre el Estado Peruano y el concesionario.

Asimismo, Verónica Zambrano indicó que han propuesto una TUUA de transferencia de USD 12,49 para pasajeros en transferencia Internacional-Internacional y de USD 7,60 para pasajeros en transferencia doméstico-doméstico.

"Hemos sacado para opinión lo que vendría a ser los dos montos posibles que podría tener esta tarifa, tanto para pasajeros que viajen de un punto del Perú a otro punto del Perú que eso se llama doméstico y que utilicen el terminal no para quedarse y también para aquellos que utilicen, en el mismo sistema, para ir viajar de un país", agregó.

En esa misma línea, la presidenta de Ositran detalló que las instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez presentan un avance del 99.1% y precisó que el 0.9 % restante corresponde a trabajos de arquitectura, ajustes en el sistema contra incendios y pruebas integrales.

"Hemos identificado algunos sistemas que están incompletos, básicamente el sistema de detección de alarma contra incendios que es muy importante y que falta calibrar. Existen una serie de obras civiles que ya están culminada, pero que no cuenta con todo lo que vendría ser los acabados no que es la parte de arquitectura (...) La señalización no ha sido visible hasta ahora", acotó.