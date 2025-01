Padre Sánchez pone en duda acusación contra Cipriani por pederastia: ¿Cómo puede seguir confesando gente?

27/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el sacerdote diocesano, Omar Sánchez, puso en duda la acusación contra Juan Luis Cipriani por presunto abuso sexual. El clérigo argumentó que aún no se explica cómo el excardenal puede continuar celebrando la eucaristía y confesando a los fieles católicos.

Cipriani continúa celebrando liturgias, según Sánchez

Durante el programa Informamos y Opinamos, la periodista Karina Novoa se refirió a este polémico asunto, por lo que el padre Sánchez también se preguntó cómo, a pesar de la grave denuncia en su contra, Cipriani continúa ejerciendo su oficio. No obstante, el sacerdote sostuvo su hipótesis al respecto, explicando las posibles medidas adoptadas por la Santa Sede, el Vaticano.

"Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que una persona, que tiene causas pendientes, pueda seguir celebrando la eucaristía, atendiendo retiros espirituales, confesando gente (...) Lo está haciendo. Acá hay dos posibilidades: una, el Papa Francisco es el que apaña abusadores sexuales, y otra, que estas medidas cautelares se las hayan quitado, porque el proceso terminó. Él dice que habló con el papa", enfatizó.

Previamente, había mencionado que no ponía justificaba la defensa de Cipriani, pero resaltó que existen antecedentes sobre estos casos que no siempre terminan de explicarse. De acuerdo con Sánchez, el exarzobispo limeño cumplió con las restricciones impuestas, a pesar de que afirmó desconocer las acusaciones en su contra.

"Yo no pongo la mano al fuego por su palabra. Pero ha pasado muchas veces que sacerdotes, arzobispos, cardenales, no conocen las causas por las cuales se les ha quitado su lugar (...) Lamentablemente, esos errores también pasan en la Iglesia. Si se ha denunciado más de 30 años después, en 2018, es posible que no conozca la causa", indicó.

¿Hay noticias oficiales de la denuncia?

En otro momento de la entrevista, remarcó que las noticias que se han publicado no tendrían un sustento oficial. De acuerdo al sacerdote, la oficina de prensa del Vaticano no ha emitido un pronunciamiento, por lo que no se puede asegurar con firmeza que Cipriani haya cometido tal delito.

"¿Por qué el papa no habla de este tema? Estamos esperando un comunicado oficial. Respeto la versión de quien lo ha denunciado. Yo no lo llamo víctima hasta que no haya un decreto. El beneficio de la duda, de la inocencia hay que tenerlo siempre. Dios quiera que no sea verdad, y si es verdad, que reciba la pena que merece", sentenció.

De esta manera, el padre Omar Sánchez puso en duda las acusaciones por pederastia contra Juan Luis Cipriani. De acuerdo al sacerdote, el excardenal aún continúa liderando liturgias, por lo que no se explica cómo es esto posible pese a la denuncia.