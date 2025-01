Vicario del Opus Dei se disculpa por no atender la denuncia contra Juan Luis Cipriani: "Pido perdón"

25/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Juan Luis Cipriani, excardenal peruano, ha sido señalado por un artículo de El País como autor de un presunto caso de pederastia. Ante esta grave acusación, el vicario del Opus Dei en el Perú, jurisdicción perteneciente a la iglesia católica, se refirió al caso en particular, y admitió que, en su momento, no atendió debidamente la denuncia de la víctima.

Opus Dei se disculpa tras no haber atendido a denunciante

A través de un comunicado difundido en el portal web del Opus Dei, el padre Ángel Gómez - Hortigüela, vicario de la organización religiosa, resaltó la misión que Cipriani tuvo como sacerdote incardinado, asegurando que desarrolló una labor pastoral dedicada a fieles jóvenes y adultos. No obstante, abordó la denuncia contra el exarzobispo limeño, revelando a su vez que sí tuvo conocimiento de la misma.

"Como vicario regional, pido perdón de todo corazón si no he sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada. En 2018, ante la solicitud de una entrevista con el denunciante, sabía que no podía interferir en una acusación formal ya iniciada ante la Santa Sede, que es la vía que corresponde cuando se trata de un cardenal",

En esa línea, reconoció que, al no tener competencia jurídica respecto al caso, su reacción frente al caso no fue la más acertada, ya que consideró que una entrevista con el denunciante podría resultar negativa. "Hoy me doy cuenta que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas del Opus Dei" agregó.

Comunicado del Vicario de Opus Dei.

Descarta hayan registros de denuncias en el Opus Dei

En otro fragmento de su pronunciamiento, Gómez explica que, a pesar de estos señalamientos, su jurisdicción católica no registró ningún proceso formal en los años que Cipriani se desempeñó como sacerdote incardinado. No obstante, remarcó que, actualmente, se tiene mayor conciencia de cómo atender adecuadamente las denuncias, y que estas, de ser el caso, deberán formar parte de un itinerario.

"También les aclaro que no hay registro de ningún proceso formal durante los años en que, como sacerdote, el padre Juan Luis Cipriani estaba incardinado en el Opus Dei (...) En la actualidad, con el aprendizaje de todos en la Iglesia, cualquier denuncia tiene un itinerario claro y no podría quedar en el ámbito de las conversaciones privadas", enfatizó.

Por último, el sacerdote finalizó su comunicado reiterando su solidaridad con las personas que han sido víctimas de "abuso dentro y fuera de la Iglesia", y que, desde el Opus Dei, se comprometen a trabajar por la prevención de estos agravios. Fue así que el esta organización religiosa se refirió a la denuncia contra Juan Luis Cipriani, quien ha sido acusado de pederastia.