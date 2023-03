Pamela Cabanillas: Acusada de estafar con entradas a conciertos fue liberada en España a una semana de su captura

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pamela Cabanillas, joven acusada de estafar a varios fanáticos de los cantantes Daddy Yankee, Karol G, Bad Bunnny y Coldplay, fue liberada en España a una semana de su captura en Madrid, según sus familiares.

En entrevista con Buenos días Perú, la madre de la joven indicó que su hija salió del centro penitenciario en donde estaba recluida, además aseguró que Pamela Cabanillas no es cabecilla de una presunta banda criminal denominada 'Los Qr de la Estafa', dedicada a la venta de boletos falsos para los eventos en Lima.

"Ella me dice que la han dejado (en libertad) (...) Mi hija no es ninguna cabecilla como todas la señalan. El abogado ha visto el caso de mi hija y nos está ayudando porque también es español. ¿Cómo una niña de 18 años va a llevar (dirigir) una red (criminal). Me destroza ver a mi hija", indicó la madre de Pamela Cabanilla desde su vivienda, ubicada en Breña.

Asimismo, señaló que su hija se encuentra "durmiendo en la calle" e informó que, en los últimos días, "ha estado con fiebre". En esa línea, se dirigió a las autoridades peruanas para pedir que Cabanillas reciba ayuda ante la situación que vive en la actualidad y para que demuestre que "no es ninguna cabecilla, como lo están señalando".

Pamela Cabanillas fue una "tonta útil"

A su vez, el abogado Dr. Arribas, defensa legal de Pamela Cabanilla, indicó que la joven no es líder de alguna red criminal y aseguró que fue "captada por la mafia". En ese sentido, consideró que fue "una tonta útil" para las bandas criminales.

"Esta chiquita recién ha tenido 18 años. Ha sido captada por la mafia, ella ha sido, coloquialmente hablando, una tonta útil. ¿Usted cree que una chica de 18 años va a tener una jefatura? Esto es producto de una mafia, tonta útil en lo que ha sido. Ahora, ella no ha sido capturada, ella misma se ha entregado en España", manifestó.

Como se recuerda, el pasado 1 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Pamela Cabanillas, apodada por ella misma como 'Mommy Yankee', fue capturada Carabanchel, distrito de Madrid (España).

Tras ello, la Fiscalía de la Nación indicó que el sábado 04 de marzo inició el trámite de extradición para Cabanillas.

"Ministerio Público inició trámite de extradición para Pamela Cabanillas Sánchez, capturada en España. Sobre ella pesa una prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos", indicó la Fiscalía.