¡Que fuerte! Jorge Fossati criticó a Paolo Guerrero por sus problemas con UCV: "Es lamentable"

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, no se guardó nada al ser cuestionado sobre la actualidad de Paolo Guerrero y sus problemas contractuales con UCV, calificando a los mismos como "lamentables".

Fossati fue entrevistado por Infobae, donde se refirió por primera vez a los problemas que involucran al capitán de la 'Bicolor' y su actual equipo.

"Es lamentable desde todo punto de vista y porque no tenga un equipo ya. Ahora mirado como técnico de la selección, que no tenga un equipo ya entrenando con un plantel y jugando a la brevedad, eso era para mí lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo", señaló Fossati.

¿Cree en una remontada en la eliminatoria?

El entrenador uruguayo confesó que confía ciegamente en la capacidad del equipo y en que se conseguirá otra histórica clasificación a una Copa del Mundo.

"No hubiera venido si no creyera en clasificar. Si no estás en condiciones o no crees en las posibilidades que tienes para alcanzar los objetivos que tiene el aficionado y los propios dirigentes que te contrataron, bueno sería muy deshonesto de mi parte haber aceptado; si lo acepté es porque tengo el convencimiento de que podemos hacerlo entre todos", expresó.

¿Dirigir a una selección a los 70 años?

Fossati también comentó que no esperaba dirigir un equipo nacional a su avanzada edad, pero tampoco lo molesta, y que busca transmitir experiencia a los jugadores mientras trabaje con ellos.

"No, pero no porque tampoco lo descartara. Yo soy mucho de vivir el presente. Siempre les transmito a los jugadores que, alguna vez lo leí por ahí, el pasado ya fue, no lo cambia nadie, tienes el presente, eso es lo único que tienes para mejorar tu futuro", indicó.

UCV rechazó renuncia de Guerrero

Cómo se recuerda, Paolo Guerrero firmó con el equipo trujillano el 29 de enero de este año, sin embargo, a las pocas semanas solicitó que se rescinda su contrato alegando problemas familiares y luego presentando denuncias de amenazas a su madre, Doña Peta.

Por su lado, el dirigente de la UCV, Richard Acuña, señaló en una entrevista el último viernes que no pensaban obligar a jugar a Guerrero, pero esperaba que se respete el contrato que había firmado hace unas semanas.

"Tenemos tres días para ver si aceptamos o no dicha renuncia. Responderemos en el tiempo establecido. Nosotros como club no vamos a obligar absolutamente a nadie a que sea parte de la Vallejo, pero yo si creo que la postura institucional debe estar sobre la postura deportiva", señaló a Radio Nacional.

