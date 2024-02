'Doña Peta' defendió a Paolo Guerrero ante UCV: "No van a terminar con la carrera de mi hijo"

17/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La novela de Paolo Guerrero continúa, y hasta la madre del jugador, Doña 'Peta', se pronunció fuertemente, señalando que la UCV "no terminará con la carrera de su hijo".

En declaraciones con ATV, Petronila Gonzáles manifestó que su hijo no se arrepintió de fichar por UCV, pero que ella le solicitó mantenerse alejado del país.

"Él no se ha arrepentido. Yo le he pedido como madre de que no venga, porque sería fatal para mí que a mi hijo le pase algo. Porque a mí me mandan para que yo le diga eso a Paolo. Me dijeron qué le van a hacer. Y eso no puede ser. Cómo va a ir si no tiene la suficiente garantía para que vaya a Trujillo", expresó.

¿Se retirará Paolo?

La popular Doña 'Peta' señaló que el club comete un error al no resolver el contrato de Guerrero, y que "no quieren que Perú vaya a un mundial".

"Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la Selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema. No sé lo que pueda pasar luego, no creo que juegue en Perú, porque Paolo está en Brasil y yo le digo que se quede allá porque es más tranquilo", señaló.

Es necesario recordar que el delantero nacional amenazó con ponerle fin a su carrera si UCV no arreglaba los términos contractuales y lo dejaba libre.

"El 26 está claro que se cierra al libro de pases, si estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, lo digo así bien claramente y va a ser gracias a estos señores, que van a ser los responsables, y los hago responsables de todo eso", declaró el pasado 15 de febrero.

No irá a Alianza

Como si fuese suficiente, Alianza Lima le cerró las puertas al atacante peruano, pues el director de Fútbol del equipo, Bruno Marioni, descartó su llegada en un futuro.

"Paolo Guerrero está descartado porque hoy tiene contrato en otro club, hoy no es una posibilidad. Nosotros, y en esto quiero ser muy claro, conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos, no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad", indicó en L1 Max.

Al tener un 'no' de Alianza Lima, Paolo Guerrero se encuentra en una complicada situación, esperando que UCV resuelva su contrato con él. Por su parte, Doña 'Peta' no se guardó nada, y defendió a su hijo.