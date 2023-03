Papa Francisco pidió reconciliación y cesar la violencia en el Perú

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa Francisco se refirió a la situación social que viene aconteciendo en el Perú y sostuvo que se debe encontrar la "paz" entre todos los actores que confieren el desarrollo del país.

En ese sentido, el sumo pontífice exhortó a la población a velar por la prosperidad y la tranquilidad de la nación; luego de los acontecimientos protagonizados entre el sistema político con la población en las protestas frente al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra desde diciembre de 2022, después que el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones perpetrara un golpe de Estado.

"Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", solicitó en medio de una visita a España estos días.

Ya se había referido al Perú

En enero, Francisco ya se había pronunciado por las protestas que venían sucediendo en diferentes regiones del territorio nacional y mencionó que se sumaba a los pedidos del cese a los ataques entre los ciudadanos y las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas).

Además, instó al Estado a respetar el derecho de las personas a alzar su voz y demandar lo que le parezca justo frente a la gestión de Boluarte Zegarra.

"Me uno a los obispos peruanos al decir: "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", expresó.

Crisis en gestión de Boluarte

Maritza Sánchez Perales, personaje cercano a Pedro Castillo, señaló en un programa dominical hace unos días, que Henry Shimabukuro patrocinó la campaña electoral de Dina Boluarte Zegarra. Como se recuerda el empresario es investigado por el caso "Gabinete en la sombras" por el Ministerio Público (MP).

Por ende, la jefa de Estado mencionó que Sánchez posiblemente compartirá más audios sobre sus conversaciones. En esa línea, afirmó que todas las grabaciones evidencian una "coordinación lícita".

"La persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la DIROES (Pedro Castillo). Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella, yo caminé toda la campaña aquí en Lima de manera tranquila. Seguramente seguirá soltando más audios. Todos los audios que pudiera ir soltando, la señora, son de una coordinación lícita", apuntó.

De esta manera, el papa Francisco señaló que la "paz" y la "reconciliación" deben ser prioridad para reestablecer el desarrollo del Perú, luego de los actos de violencia suscitados en las protestas sociales durante estos meses.