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Papa León XIV en el Callao: "Perú tiene mucho para dar, no nos quedemos paralizados"

El papa León XIV durante su visita al Callao este lunes 16 de noviembre, resaltó el potencial del Perú y exhortó a todos los ciudadanos a trabajar por el bien común.

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2026

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El papa León XIV llegó este lunes 16 de noviembre a la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Lima, donde compartió un momento especial con los adultos mayores y las religiosas de la institución, como parte de su última jornada de actividades en el Perú. 

Durante su visita, el Santo Padre dirigió un mensaje a los presentes y destacó el potencial de nuestro país, exhortando a la población a trabajar por el bien común.

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