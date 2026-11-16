Papa León XIV en el Callao: "Perú tiene mucho para dar, no nos quedemos paralizados"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV llegó este lunes 16 de noviembre a la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Lima, donde compartió un momento especial con los adultos mayores y las religiosas de la institución, como parte de su última jornada de actividades en el Perú.

Durante su visita, el Santo Padre dirigió un mensaje a los presentes y destacó el potencial de nuestro país, exhortando a la población a trabajar por el bien común.

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