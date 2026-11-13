Corte de agua en distritos de Lima el 14 de noviembre: ¿qué zonas se verán afectadas?

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) ha informado sobre un corte de agua programado para este sábado 14 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento. Conoce cuáles serán los distritos afectados por la interrupción temporal.

¿Por qué será el corte de agua el 14 de noviembre?

El servicio público de agua es fundamental; sin embargo, el suministro de este, se verá interrumpido temporalmente en algunas zonas de la capital por trabajos de limpieza y desinfección en los reservorios, acciones necesarias para garantizar que el recurso hídrico que llega a los hogares sea segura y saludable.

Aunque estos trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio, Sedapal ha asegurado que la interrupción será solo por unas pocas horas. En ese sentido, se aconseja tomar medidas preventivas como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios.

Asimismo, se recomienda revisar la programación oficial de Sedapal, ya que la lista de las áreas que se verán afectadas con el corte de agua este sábado podría variar dependiendo del tipo de intervención a realizar. Recuerda que la suspensión será temporal y no en un distrito en su totalidad sino en áreas específicas.

Corte de agua en distritos de Lima: zonas y horarios

Si buscas saber a tiempo los detalles de cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE . A continuación, las zonas que se verán afectadas este sábado 14 de noviembre:

Corte de agua en el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Ampliación 6 de Agosto, A. H. 6 de Agosto, A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3B, A. H. Balcón del Rímac.

Áreas afectadas en Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa, urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa, mzs. A, B, C, D, E, F, mzs. G, H, I, J, K, L.

3ra etapa, urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa, mzs. A, B, C, D, E, F, mzs. G, H, I, J, K, L. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa calle 1 y calle 2, urb. El Haras calle 1 y calle 2. Urb. El Mirasol de Huampaní II etapa calle 3 hasta la calle 10, urb. El Mirasol de Huampaní III etapa.

Sedapal reitera que este corte de agua será temporal y forma parte de un esfuerzo continuo para mejorar el servicio. Por ello, a través de sus redes sociales brinda un reporte actualizado de los distritos de Lima que se verán afectados este sábado 14 de noviembre, además del número del Aquafono (01) 317-8000.