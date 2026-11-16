Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce las puertas de ingreso y horarios en Surco y Chorrillos

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas está programada para las 10:30 a. m. de este lunes 16 de noviembre. Para evitar aglomeraciones, el ingreso se realizará de manera escalonada y cada asistente deberá acudir a la puerta y al horario indicados en su entrada digital.

Horarios de ingreso

Las puertas se abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre. El ingreso se organizará en tres grupos: el primero desde las 10:00 p. m., el segundo desde la 1:00 a. m. y el tercero desde las 4:00 a. m. del lunes 16.

La hora válida para cada asistente es la que aparece en su boleto digital. El ingreso regular estará previsto hasta las 8:00 a. m. ; a partir de esa hora se suspenderá temporalmente el acceso por motivos de seguridad, debido al recorrido del pontífice en el papamóvil, programado entre las 9:00 y las 10:00 a. m.

Mapa de ubicaciones - Ingreso Base Aérea Las Palmas (Captura Ticketmaster)

Puertas por el lado de Surco

En Santiago de Surco se habilitarán las puertas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 . La Puerta 2, ubicada en la avenida Surco, cuadra 1 , está destinada a personas con discapacidad o movilidad reducida y a sus acompañantes, ambos con entrada.

La Puerta 3 se encuentra en el jirón San Juan 54 , mientras que la Puerta 4 está en el cruce de la avenida Paseo de la República con la calle El Cohete . Las puertas 6, 7, 8, 9 y 10 se ubican sobre la avenida Jorge Chamot Biggs , en intersecciones con el jirón General Pedro Silva, la calle Rodrigo Franco, el jirón Nicolás Copérnico, la calle Las Alondras y la calle Los Jilgueros, respectivamente.

Las puertas 11 y 12 corresponden al jirón Tambo Real : la primera está en la esquina con el jirón Tambo Grande y la segunda, en el número 770 de esa vía. Estos accesos también servirán para quienes no cuenten con entrada digital y deseen solicitar un boleto presencialmente.

Puertas por el lado de Chorrillos

En Chorrillos se habilitarán las puertas 13, 14, 15 y 16 . Las puertas 13 y 14 están en el cruce de la avenida El Sol con la avenida Las Gaviotas ; son accesos distintos, pero comparten la misma referencia vial.

La Puerta 15 se ubica en la avenida El Sol con la calle Los Galenos , mientras que la Puerta 16 se encuentra en la avenida El Sol con la calle Los Alarife s. Estos accesos también estarán disponibles para quienes no lograron registrarse previamente en Ticketmaster y deseen solicitar una entrada con su DNI.

Ingreso sin entrada digital

Quienes no obtuvieron un boleto podrán acercarse antes de las 8:00 a. m. del lunes a las puertas 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Allí podrán solicitar una entrada presentando su documento nacional de identidad, sujeto a la disponibilidad del aforo.

La organización precisó que cada boleto es personal e intransferible y señala la puerta y el sector correspondientes. Para pasar los controles será obligatorio presentar la entrada con código QR, desde el celular o impresa, junto con el documento de identidad físico registrado.