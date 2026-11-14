Corte de luz el 15 de noviembre: ¿qué distritos se verán afectados por la interrupción temporal del servicio?

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No tendrás luz este domingo 15 de noviembre en tu casa o negocio? Conoce qué distritos se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico programado por las empresas Pluz Perú y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL). ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 15 de noviembre?

Este domingo 15 de noviembre, un nuevo corte de luz sorprenderá a los vecinos de Lima y el Callao y también a una determinada región del país: Arequipa. De acuerdo al comunicado, la interrupción temporal del servicio eléctrico responderá a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de evitar averías futuras y mejorar la infraestructura de distribución.

Entre algunas de las acciones que se realizarán son el mantenimiento en el transformador de potencia y líneas de transmisión. Por ello, las empresa Pluz Perú y Seal les insta a sus respectivos usuarios revisar con anticipación el cronograma del corte de luz para identificar qué distritos se verán afectados con la medida.

Corte de luz en Lima y el Callao: zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado, haz clic en el siguiente enlace de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este domingo 15 de noviembre.

Áreas afectadas en Los Olivos

Horario de interrupción: desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Zonas sin electricidad el domingo: av. San Genaro cdra. 2, jr. San Andrés cdras. 60, 61, urb. Industrial Molitalia mzs. B. C.

Seal anuncia corte de luz en distritos de Arequipa

Por su parte, la empresa SEAL, encargada de la distribución del servicio eléctrico en la 'Ciudad Blanca', precisó a través de sus redes sociales que el corte de luz este domingo 15 de noviembre afectará los siguientes distritos y horarios:

Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., así como las urbanizaciones del distrito de Paucarpata, que se precisan en la imagen.

Zonas donde será el corte de luz.

La interrupción temporal del servicio también se realizará desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 a. m. en zonas del distritos de José Luis Bustamante y Rivero por verse afectado por el corte de la SET Paucarpata. Asimismo, la medida se efectuará desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en urbanizaciones de Paucarpata por instalación den nuevo equipo de protección y maniobra en estas zonas:

Áreas afectadas por el corte de luz en Arequipa.

Recomendaciones ante el corte de luz

Asimismo, les aconseja tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad este domingo. Entre ellos:

Desconecta los electrodomésticos : Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

: Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora. Evita el uso de velas: Opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

o luces LED. No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: Pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Para evitar contratiempos en las jornadas de teletrabajo, clases virtuales y quehaceres del hogar, Seal y Pluz Perú revelaron qué distritos se verán afectados con el corte de luz el 15 de noviembre.