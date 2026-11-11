Corte de agua el 12 de noviembre en distritos de Lima: revisa las zonas afectadas y horarios

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, anuncia que habrá corte temporal del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima el jueves 12 de noviembre. Conoce las zonas exactas y horarios de la interrupción.

Corte de agua el 12 de noviembre: ¿por qué será la interrupción?

Este jueves 12 de noviembre habrá un nuevo corte temporal del servicio de agua potable en determinadas zonas de la capital. Sedapal precisa que la medida no se efectuará en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como calles, manzanas, asentamientos humanos y urbanizaciones.

La interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento y la calidad del suministro.

En ese sentido, insta a sus usuarios a revisar el cronograma oficial para identificar si tu vivienda o negocio se verá afectado por el corte del servicio que se ejecutará en horarios específicos. Se aconseja también almacenar el recurso hídrico con anticipación y acceder a los canales oficiales de Sedapal para saber si alguna modificación en la programación.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este jueves 12 de noviembre:

Áreas afectadas en Barranco

Desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. La Condesa, urb. La Poblana, urb. Confraternidad, urb. San Ignacio, urb. Tejadita, urb. La Viñita, Cercado, conjunto habitacional San Joaquín, centro comercial residencial Balta.

En San Borja

Horario de suspensión: desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m.

desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. Zonas afectadas: en conjunto residencial Torres de Limatambo. Cuadrante: jirón Eduardo Ordóñez, av. Aviación, av. Jorge Muelle, calle Luis Graña, av. Paul Linder.

Corte de agua en Lurigancho

Horarios: desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Sectores afectados: urb. Las Terrazas de Caraponguillo I y II etapa calle 1, av. A, B, C, afecta al CR-492 y R-PE1.

Ante el anuncio del corte de agua programado para este jueves 12 de noviembre, Sedapal aconseja tomar medidas preventivas. Pues bien, la medida afectará a al menos tres distritos de Lima, según el último reporte dado a conocer al cierre de esta nota de Exitosa. Sin embargo, se recomienda revisar la página web de la empresa para saber si se agregaron otras zonas en la programación.