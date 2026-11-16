Precio del dólar HOY en Perú, 16 de noviembre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes?

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta el precio del dólar este lunes 16 de noviembre en Perú, y conoce cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de hoy.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Cotización Sunat

Este lunes 16 de noviembre es el último día de la visita del papa León XIV en Perú. Pese a que muchas personas buscan llegar a tiempo a la base aérea Las Palmas para la última misa multitudinaria del santo padre en el país, otro grupo no deja de lado mantenerse informado sobre cuál es el precio del dólar en la apertura de la jornada de hoy para cuidar mejor su poder adquisitivo.

Identificar a tiempo la cotización de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano permite saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares por soles o viceversa. Pues bien, si esta moneda extranjera sube, podría afectar desde la inflación hasta el costo de vida de la ciudadanía.

En ese marco, para tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú este lunes.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este domingo 15 de noviembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,398 S/ 3,404

Estos valores reflejan una leve variación a la baja en el precio del dólar, en comparación de los últimos días, precisamente del viernes, 13 de noviembre, donde la compra de esta divisa era de S/3, 401 y la venta estaba S/ 3,407 y el jueves, 12 de noviembre: compra: S/ 3,407 y la venta: S/ 3,414.

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por Sunat, no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

Tipo de cambio del dólar paralelo este lunes

Otros valores que debes tener en cuenta es los que se reflejan en el mercado paralelo o las principales casas de cambio en Perú, que se ven influenciados por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, en la mañana de este lunes 16 de noviembre es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,390 | Venta S/ 3,410.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Por todo ello, para evitar pérdidas o afectaciones a tu bolsillo, te revelamos cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat en Perú, hoy, lunes 16 de noviembre.